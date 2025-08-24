Pencarian Terpopuler

Konser Tur Dunia Baekhyun EXO di Jakarta Sukses

Hotma Radja Siregar

Baekhyun, member EXO sekaligus solois ternama, sukses menggelar konser solo perdananya di Jakarta.
Info Event - Baekhyun, member EXO sekaligus solois ternama, sukses menggelar konser solo perdananya di Jakarta bertajuk Reverie World Tour. Konser yang dipromotori oleh iMe Indonesia ini berlangsung di ICE BSD Hall 1, Tangerang pada Sabtu, 16 Agustus 2025, dan disambut meriah oleh ribuan penggemar setianya, Eri.

Sejak awal, Baekhyun langsung menghidupkan suasana dengan lagu-lagu enerjik seperti “Young”, “Ghost”, dan “Pineapple Slice”. Dengan outfit serba hitam, aura karismatiknya langsung membuat penonton terpukau. Sorakan keras menggema di seluruh hall, menandakan antusiasme luar biasa dari para penggemar Indonesia.

Setelah itu, suasana berubah lebih sensual dan penuh groove saat Baekhyun membawakan deretan lagu R&B populer seperti “Woo”, “Bambi”, “Chocolate”, dan “Good Morning.” Interaksi hangat tercipta ketika ia mengajak fans ikut menari dan bernyanyi bersama.

Momen dramatis hadir lewat lagu-lagu bernuansa emosional seperti “Truth Be Told”, “Cold Heart”, dan “Psycho.” Vokal Baekhyun yang stabil di nada tinggi membuat seluruh ruangan bergemuruh. Chemistry antara dirinya dan para penari panggung juga menambah kedalaman penampilan, menciptakan atmosfer penuh perasaan.

Suasana konser kembali dibuat ceria dengan hits ikonik seperti “Black Dream”, “Candy”, “Betcha”, dan lagu terbaru “Elevator.” Setiap kali intro lagu diputar, fanchant khas dari Eri langsung memenuhi ruangan, menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara Baekhyun dan para penggemar.

Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika fans serentak menyanyikan “Late Night Calls” sebagai fan project. Baekhyun tampak terharu mendengar ribuan suara Eri bernyanyi bersama, menjadikan momen itu seperti duet istimewa antara idola dan penggemar.

Selain memukau para penggemarnya lewat vokal, Baekhyun juga menghibur dengan interaksi yang jenaka. Ia menirukan fanchant khas Indonesia “eee aaa” dengan gaya baru “eee pretettet aaa,” membuat penonton heboh.

Saat minum air, fans meneriakkan “kiyowo” (gemas), dan Baekhyun merespons dengan bercanda bahwa biasanya ia minum tanpa sedotan. Ia juga mencoba menggunakan bahasa gaul Indonesia seperti “kuy,” yang membuat fans makin gemas.

Selain itu, ketika fans berteriak “gak mau pulang, maunya digoyang,” Baekhyun membalas bahwa ia pun tidak ingin cepat berpisah, menciptakan kedekatan emosional yang hangat.

Konser Reverie di Jakarta membuktikan posisi Baekhyun sebagai salah satu penyanyi solo terbaik generasi ini. Dengan kombinasi vokal kuat, penampilan panggung yang matang, interaksi hangat, hingga humor khasnya, konser ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Eri Indonesia. Malam itu benar-benar terasa seperti sebuah mimpi indah — sesuai dengan tema Reverie. (*)

