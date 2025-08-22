Pencarian Terpopuler

Grand Whiz Poins Simatupang Kehangatan Sebuah Rumah

Hotma Radja Siregar

General Manager Grand Whiz Poins Simatupang
Info Event— Di tengah pesatnya perkembangan kawasan Jakarta Selatan, Grand Whiz Poins Simatupang hadir sebagai hotel bintang empat yang menawarkan perpaduan ideal antara kenyamanan, aksesibilitas, dan pelayanan yang tulus. Berlokasi di Jalan. RA Kartini No. 1, Lebak Bulus, hotel ini berdiri berdampingan dengan pusat perbelanjaan Poins Square dan terhubung langsung dengan Stasiun MRT Lebak Bulus melalui skybridge.

Akses cepat ke Jakarta Outer Ring Road (JORR) turut menjadikan hotel ini sebagai pilihan utama bagi tamu bisnis maupun wisatawan yang membutuhkan efisiensi dan kemudahan mobilitas di ibu kota.

Grand Whiz Poins memiliki total 170 kamar yang terdiri dari berbagai tipe mulai dari Superior, Deluxe, hingga Executive Family Suite. Fasilitasnya lengkap seperti meja kerja, AC, rain shower, sistem akses kunci pribadi, mini refrigerator, dan koneksi internet Wi-Fi berkecepatan tinggi.

Beberapa tipe kamar bahkan dirancang dengan ruang tamu, ruang makan, microwave, dan dua kamar tidur untuk kebutuhan keluarga atau tamu korporat jangka panjang.

Selain akomodasi, hotel ini juga dikenal sebagai destinasi MICE yang unggul, dengan 13 ruang pertemuan serbaguna berkapasitas hingga 500 peserta. Fasilitas rapat yang tersedia meliputi proyektor dan layar, sistem suara, papan tulis, air mineral, alat tulis, dan koneksi internet cepat yang mendukung produktivitas maksimal.

Untuk menambah kenyamanan, hotel juga menyediakan fasilitas pendukung seperti kolam renang outdoor, fitness center, sauna, serta spa yang dapat dinikmati oleh semua tamu.

Pengalaman bersantap pun menjadi nilai lebih melalui Andromeda Restaurant yang menyajikan hidangan sepanjang hari dan Rhythm Lounge & Bar yang menyuguhkan suasana hangat untuk bersantai maupun berdiskusi ringan.

Di balik pengelolaan hotel ini terdapat sosok General Manager dengan latar belakang panjang dan pengalaman mendalam di industri hospitality, yaitu M. Hafidz. Ia memulai kariernya sebagai front office staff pada 2006. Dengan ketekunan dan konsistensi, ia dipercaya menempati berbagai posisi mulai dari front office supervisor, duty manager, hingga menjabat general Manager di salah satu unit hotel dalam naungan Intiwhiz Hospitality.

Filosofi kepemimpinan yang dianutnya adalah “berproses untuk berkembang”, sebuah prinsip yang  tidak hanya menyangkut aspek pencapaian revenue dan profit semata, tetapi juga pengembangan produk, peningkatan layanan, pengembangan tim internal, serta kontribusi nyata hotel terhadap komunitas sekitarnya

Menurutnya, yang membedakan Grand Whiz Poins Simatupang dengan hotel-hotel lain di Jakarta Selatan adalah pendekatan personal terhadap tamu. Ia meyakini kualitas produk dan layanan hotel yang konsisten telah menjadikan tempat ini  pilihan utama bagi klien-klien regular, baik untuk kebutuhan akomodasi maupun kegiatan MICE. Hal ini tercermin dari berbagai ulasan positif yang diterima dan tingginya tingkat kunjungan ulang para tamu.

Hafidz berharap Grand Whiz Poins Simatupang akan terus menjadi pilihan utama para tamu dan klien di Jakarta dan Jakarta Selatan secara khusus. Ia ingin hotel ini tidak hanya diingat sebagai tempat menginap yang nyaman, tetapi lebih dari itu—sebagai “rumah”. Rumah dalam arti tempat yang memberikan rasa aman, kehangatan, dan kenyamanan. Di mana pun tamu berasal, ia ingin mereka merasa bahwa mereka pulang setiap kali kembali ke Grand Whiz Poins Simatupang.

Grand Whiz Poins Simatupang merupakan bagian dari jaringan Intiwhiz Hospitality Management,  brand nasional yang berkomitmen untuk menghadirkan layanan berkualitas dengan pendekatan lokal dan sentuhan personal.(*)

HotelGrand Whiz Poins SimatupangRumah

