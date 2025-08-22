PAZ Meriahkan Road To The Papandayan Jazz Festival

Iklan

Info Event — Rangkaian acara Road to The Papandayan Jazz Festival (TPJF) 2025 kembali digelar dengan semarak. Kali ini, The Papandayan menghadirkan PAZ, kolaborasi spesial antara tiga musisi ternama dari tiga negara: Kostas Patsiotis (bass, Yunani), Nita Aartsen (piano, Indonesia), dan Adam Zagórski (drum, Polandia). Acara di TP Stage, The Papandayan Bandung, 8 Agustus ali berhasil menyuguhkan malam jazz yang sarat emosi, improvisasi, dan energi lintas budaya.

Ketiga musisi ini membawa nuansa khas masing-masing yang berpadu harmonis di atas panggung. Kostas Patsiotis, komposer asal Athena, ini dikenal dengan gaya bermain yang melankolis namun penuh harapan. Sementara itu, Nita Aartsen kembali membuktikan kepiawaiannya menggabungkan unsur klasik dan jazz dengan sentuhan Nusantara. Sedangkan Adam Zagórski menghadirkan kompleksitas ritme dan dinamika permainan yang kuat dan ekspresif.

Bobby Renaldi, General Manager The Papandayan sekaligus Founder TP Jazz Management, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. “Kolaborasi antara Kostas, Nita, dan Adam ini bukan hanya pertunjukan musik, namun juga perayaan atas koneksi budaya yang terjalin dalam semangat TPJF. Ini menjadi cerminan dari perjalanan TP Jazz lebih dari satu dekade ini dalam kemasan ‘Culture Resonance’,” ujarnya.

TP Stage pun makin meriah, dengan penampilan Amenangi Waworuntu, pianis berusia 11 tahun yang membawakan dua lagu, bersama Kostas dan Adam.

The Papandayan telah membuktikan reputasinya sebagai panggung jazz kelas dunia melalui rangkaian Road to TPJF 2025. Dalam tiga edisi yang telah digelar, panggung The Papandayan menjadi ajang pertemuan musisi internasional dan lokal, menampilkan energi, harmoni, dan pertukaran budaya yang mengangkat Bandung di peta musik jazz global.

Rangkaian dimulai pada 11 Juli 2025 dengan penampilan Savana Funk, trio funk asal Italia yang memadukan funk, rock, blues, dan ritme Afrika. Repertoarnya yang penuh groove seperti Ghibli, Ayat, dan Timbuktu, memancing penonton untuk ikut menari dan merasakan atmosfer pesta musik yang hangat.

Dilanjutkan pada 20 Juli 2025, Rouge, trio jazz kontemporer asal Prancis yang beranggotakan Madeleine Cazenave (piano), Sylvain Didou (kontrabas), dan Boris Louvet (drum & elektronik) menghipnotis audiens di Mirten Lounge. Membawakan repertoar dari album Vermeilles (2024), Rouge memadukan jazz, musik klasik abad ke-20, dan pop-folk modern dalam aransemen yang sinematik dan penuh emosi. Edisi ketiga menampilkan PAZ.

Road to TPJF 2025 menjadi pembuka yang kuat menuju The Papandayan Jazz Fest ke-10 pada 4–5 Oktober 2025 mendatang, mempertegas posisi The Papandayan sebagai “The Address of Jazz in Bandung” sekaligus destinasi musik jazz internasional.(*)