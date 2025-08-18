Beradu Gagasan untuk Sampul Kemerdekaan Tempo AH Nasution

Iklan

Info Event- Laporan khusus Majalah Tempo selalu menjadi edisi yang spesial terutama laporan khusus Hari Kemerdekaan. Tahun ini, kami ingin membuat edisi yang lebih spesial dengan mengajak pembaca menyumbangkan ide ilustrasi sampul.

Tema laporan khusus kali ini juga spesial: menuliskan ulang riwayat hidup Jenderal TNI Abdul Haris Nasution atau yang biasa dikenal dengan sebutan AH Nasution atau Pak Nas. Di adalah tentara yang menorehkan sejarah Indonesia karena membuat konsep jalan tengah Dwifungsi ABRI atau TNI.

Melalui akun Instagram @majalah.tempo, kami memgundang siapa pun menafsir sosok AH Nasution. Sejak undangan dibuka hingga ditutup, kami menerima lebih dari 150 karya. Umumnya para ilustrator menggunakan media digital untuk mengeksekusi karya mereka.

Tim juri yang dikoordinasi oleh ilustrator Tempo Kendra Paramita memilih delapan finalis dan memutuskan Anwar sebagai pemenang pertama. Pekerja usaha printing asal Kota Batu, Jawa Timur ini membuat karyanya di atas kanvas dengan teknik kolase menggunakan sobekan- sobekan kertas dan disempurnakan dengan teknik digital.

Anwar memilih latar belakang warna merah putih untuk menandai waktu peringatan Hari Kemerdekaan RI di bulan Agustus. Selanjutnya dia menyertakan banyak tulisan, serta tebaran huruf dan angka-angka. Menurut tim juri, karya Anwar mudah dipahami dalam mengkomunikasikan sosok AH Nasution sebagai seorang pejuang dan pahlawan yang meninggalkan banyak jejak dan catatan penting dalam sejarah republik.

Juara II Chony Wastukancono

Sedangkan pemenang kedua Wastukancono DP membuat sampul dengan menampilkan sosok AH Nasution sebagai tentara yang memiliki gagasan. Pria dari Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini menyajikan sosok sang jenderal yang berdiri dengan pakaian dinas lengkap atau seragam militer seorang perwira tinggi.

Sambil tersenyum AH Nasution membaca buku karyanya yang berjudul “Strategi Perang Gerilya.” Tahun lalu Wastukancono alias Chony menjadi pemenang pertama kontes sampul majalah tempo edisi khusus kemerdekaan Hoegeng.