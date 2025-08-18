Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Beradu Gagasan untuk Sampul Kemerdekaan Tempo AH Nasution

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
juara I Anwar
juara I Anwar
Iklan

Info Event- Laporan khusus Majalah Tempo selalu menjadi edisi yang spesial terutama laporan khusus Hari Kemerdekaan. Tahun ini, kami ingin membuat edisi yang lebih spesial dengan mengajak pembaca menyumbangkan ide ilustrasi sampul.

Tema laporan khusus kali ini juga spesial: menuliskan ulang riwayat hidup Jenderal TNI Abdul Haris Nasution atau yang biasa dikenal dengan sebutan AH Nasution atau Pak Nas. Di adalah tentara yang menorehkan sejarah Indonesia karena membuat konsep jalan tengah Dwifungsi ABRI atau TNI.  

Baca juga:

Pawai dan Pengibaran Bendera Raksasa di Boyolali pada Hari Kemerdekaan

Melalui akun Instagram @majalah.tempo, kami memgundang siapa pun menafsir sosok AH Nasution. Sejak undangan dibuka hingga ditutup, kami menerima lebih dari 150 karya. Umumnya para ilustrator menggunakan media digital untuk mengeksekusi karya mereka. 

Tim juri yang dikoordinasi oleh ilustrator Tempo Kendra Paramita memilih delapan finalis dan memutuskan Anwar sebagai pemenang pertama. Pekerja usaha printing asal Kota Batu, Jawa Timur ini membuat karyanya di atas kanvas dengan teknik kolase menggunakan sobekan- sobekan kertas dan disempurnakan dengan teknik digital.

Anwar memilih latar belakang warna merah putih untuk menandai waktu peringatan Hari Kemerdekaan RI di bulan Agustus. Selanjutnya dia menyertakan banyak tulisan, serta tebaran huruf dan angka-angka. Menurut tim juri, karya Anwar mudah dipahami dalam mengkomunikasikan sosok AH Nasution sebagai seorang pejuang dan pahlawan yang meninggalkan banyak jejak dan catatan penting dalam sejarah republik.

Baca juga:

Pesan Megawati Soekarnoputri di Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Juara II Chony Wastukancono

Sedangkan pemenang kedua Wastukancono DP membuat sampul dengan menampilkan sosok AH Nasution sebagai tentara yang memiliki gagasan. Pria dari Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini menyajikan sosok sang jenderal yang berdiri dengan pakaian dinas lengkap atau seragam militer seorang perwira tinggi.

Sambil tersenyum AH Nasution membaca buku karyanya yang berjudul “Strategi Perang Gerilya.” Tahun lalu Wastukancono alias Chony menjadi pemenang pertama kontes sampul majalah tempo edisi khusus kemerdekaan Hoegeng.

juara III Komang Jaya Uphadana

Iklan

Berita Selanjutnya

Prime Plaza Hotel Sanur menjadi pilihan ideal untuk pertemuan bisnis.
TempoKemerdekaanAH Nasution

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pawai dan Pengibaran Bendera Raksasa di Boyolali pada Hari Kemerdekaan

2 jam lalu

Pengibaran bendera merah putih dengan panjang 80 meter dalam rangkaian acara pawai merah putih di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 18 Agustus 2025. Dok. Humas Polres Boyolali
Pawai dan Pengibaran Bendera Raksasa di Boyolali pada Hari Kemerdekaan

Semarak perayaan Hari Kemerdekaan RI di Boyolali dengan menggelar Pawai Merah Putih, dan pengibaran bendera raksasa


Pesan Megawati Soekarnoputri di Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

10 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Ahad, 17 Agustus 2025. Dok. Istimewa
Pesan Megawati Soekarnoputri di Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan lima perintah kepada para kadernya.


Warga Rempang Korban PSN Merayakan Kemerdekaan: Kami Masih Dijajah Negara Sendiri

11 jam lalu

Warga menolak PSN Rempang Eco City merayakan hari kemerdekaan RI ke 80 di Lapangan Bola Sembulang, Pulau Rempang, 17 Agustus 2025. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Warga Rempang Korban PSN Merayakan Kemerdekaan: Kami Masih Dijajah Negara Sendiri

Isinya adalah pesan bahwa masyarakat Pulau Rempang terus berjuang menjaga kampung, laut, dan darat mereka.


Ragam Perayaan Hari Kemerdekaan di Berbagai Negara

11 jam lalu

Anggota Paskibraka mengibarkan bendera merah putih saat Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 17 Agustus 2025. Antara/Aditya Nugroho
Ragam Perayaan Hari Kemerdekaan di Berbagai Negara

Dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, tiap negara merayakan hari kemerdekaan dengan ciri khas yang mencerminkan sejarah dan budaya masing-masing.


9 Negara di Asia yang Merayakan Kemerdekaan pada Agustus

12 jam lalu

Anggota Paskibraka mengibarkan bendera merah putih saat Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 17 Agustus 2025. Antara/Aditya Nugroho
9 Negara di Asia yang Merayakan Kemerdekaan pada Agustus

Agustus tercatat dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia.


Ribuan Napi Lapas Cipinang Dapat Remisi, 41 Orang Langsung Bebas

12 jam lalu

Upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025. ANTARA/HO-Lapas Cipinang
Ribuan Napi Lapas Cipinang Dapat Remisi, 41 Orang Langsung Bebas

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang menuturkan pemberian remisi tidak hanya menjadi hak, tapi juga bagian penting dari proses pembinaan.


Ada 86 Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi Lima Tahun Terakhir

12 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Ada 86 Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi Lima Tahun Terakhir

Studi TII mencatat rentannya pelanggaran kebebasan akademik terhadap sivitas akademika


LRT Jabodebek Memperpanjang Jam Operasional pada 17 Agustus 2025

1 hari lalu

Rangkaian kereta TS 20 LRT Jabodebek melakukan uji coba di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, 16 Juni 2025. Tempo/Ilham Balindra
LRT Jabodebek Memperpanjang Jam Operasional pada 17 Agustus 2025

LRT Jabodebek memperpanjang jam operasional hingga pukul 00.59 WIB lebih pada 17 Agustus 2025 dengan tarif hanya Rp 80.


Upacara HUT RI ke-80, Menko Yusril Beri Remisi kepada Empat Narapidana

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta, 4 Juli 2025. Tempo/Hendrik Yaputra
Upacara HUT RI ke-80, Menko Yusril Beri Remisi kepada Empat Narapidana

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan remisi secara simbolis kepada empat narapidana pada upacara HUT RI ke-80. Mereka langsung bebas.


Promo Tiket TMII Rp 17 Ribu di Peringatan HUT RI

1 hari lalu

Pentas tari kecak di Panggung Budaya Amphitheater, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 9 Juni 2025.. Antara/Bayu Pratama S
Promo Tiket TMII Rp 17 Ribu di Peringatan HUT RI

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menawarkan promo tiket masuk Rp 17 ribu di masa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.