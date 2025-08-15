Hotel Prime Plaza Sanur untuk Bisnis dan Rekreasi

Iklan

Info Event- Kawasan Kuta, Nusa Dua, dan Seminyak selama bertahun-tahun menjadi primadona untuk wisata dan pertemuan bisnis di Bali. Namun, kini perhatian mulai bergeser ke Sanur, kawasan yang memadukan ketenangan, keramahan lokal, dan akses strategis.

Bagi pelaku bisnis, corporate event organizer, maupun penyelenggara MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), Sanur menawarkan sebuah keunggulan yang jarang ditemukan, suasana nyaman tanpa kehilangan konektivitas.

Salah satu representasi terbaik dari potensi ini adalah Hotel Prime Plaza Sanur. Terletak di lokasi yang strategis, hotel ini beberapa menit dari pantai Sanur, Pelabuhan Sanur, Mal Icon, cafe di pinggir pantai, area pemerintahan, 30 menit ke bandara internasional Ngurah Rai, dan pusat kota Denpasar. Kombinasi ini membuatnya menjadi pilihan ideal untuk pertemuan bisnis yang membutuhkan kemudahan mobilitas sekaligus kenyamanan akomodasi.

Hotel Prime Plaza Sanur memiliki Grand Agung Ballroom tanpa pilar dengan langit-langit tinggi, mampu menampung hingga 1.000 orang, menjadikannya salah satu ballroom terbesar dan paling representatif di kawasan Sanur. Ballroom ini cocok untuk berbagai acara, mulai dari konferensi berskala nasional, gala dinner, hingga pameran dagang.

Selain itu, Hotel Prime Plaza Sanur menyediakan 14 meeting room berkapasitas mulai dari 10 hingga 300 orang, semuanya didukung fasilitas profesional dan tim yang berpengalaman menangani berbagai jenis acara. Bagi perusahaan atau organisasi yang mencari lokasi meeting yang efisien namun tetap berkelas, kombinasi ballroom dan ruang rapat ini menjadi solusi yang komprehensif.

Berbeda dengan beberapa wilayah lain di Bali yang padat dan penuh distraksi, Sanur menawarkan suasana yang lebih santai dan ramah. Hal ini menjadi nilai tambah penting bagi pelaku bisnis yang menginginkan fokus dan produktivitas selama acara, tanpa harus mengorbankan unsur rekreasi.

Hotel Prime Plaza Sanur memastikan setiap tamu, baik peserta konferensi maupun penyelenggara, mendapatkan kenyamanan maksimal dengan kapasitas kamar yang memadai, area parkir luas, serta fasilitas pendukung seperti restoran, spa, dan kolam renang. Tim profesional hotel ini juga terbiasa menangani event berskala besar dengan standar layanan tinggi, sehingga memberikan ketenangan bagi pihak penyelenggara.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan destinasi MICE yang fungsional dan memberikan pengalaman, Sanur memiliki semua komponen untuk menjadi pusat bisnis dan leisure baru di Bali. Dengan infrastruktur yang memadai, lingkungan yang bersahabat, dan dukungan properti seperti Hotel Prime Plaza Sanur, kawasan ini berpotensi menjadi alternatif strategis bagi berbagai acara bisnis, dari skala lokal hingga internasional.

Bagi perusahaan dan organisasi yang ingin menggabungkan produktivitas dengan pengalaman Bali yang autentik, Sanur adalah jawabannya. Hotel Prime Plaza Sanur siap menjadi venue andal untuk setiap agenda Anda. (*)