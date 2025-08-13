Pencarian Terpopuler

Mahasiswa Untar Berdayakan Warga Desa di Bogor

Hotma Radja Siregar

Mahasiswa Universitas Tarumanegara melaksanakan kegiatan desa binaan di Kampung Simpak, Kabupaten Bogor.
Info Event– Ikatan Mahasiswa Planologi Universitas Tarumanagara (Imaplanta), organisasi himpunan mahasiswa dari Program Studi Perencanaan Kota dan Real Estate atau PWK-RE Universitas Tarumanagara atau Untar melaksanakan kegiatan Desa Binaan di Kampung Simpak, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada  11-13 Juli 2025.

Kegiatan ini melibatkan  26 mahasiswa aktif jurusan PWK-RE Universitas Tarumanagara. Program ini bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat. Selama tiga hari, mahasiwa memberdayakan masyarakat Kampung Simpak melalui program edukasi, perekonomian, lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan.

Rektorat Cabut Pendanaan dan Fasilitas BEM UI Kuning

Warga Kampung Simpak mengikuti workshop pembuatan pestisida alami, pasar murah, hingga pembagian bibit dan. Selain itu, mahasiswa juga memfasilitasi pembuatan lampu dan pemasangan delapan lampu jalan bertenaga surya sebagai solusi pencahayaan yang ramah lingkungan.

Kegiatan lainnya yakni pembuatan video profil desa dan dokumentasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat. Para mahasiswa juga mengajar di sekolah minggu dan menanam pohon.

Kegiatan desa binaan ini tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi para mahasiswa dalam menerapkan ilmu perencanaan secara langsung di lapangan. Imaplanta berharap program kerja ini dapat menjadi langkah awal dalam program kerja pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan berkelanjutan.

Rektorat UI Bantah Intervensi Mahasiswa Soal Polemik Dualisme BEM

Program Studi Sarjana PWK-RE Universitas Tarumanagara adalah pelopor pendidikan real estat berbasis perencanaan kota di Indonesia dengan desain kurikulum yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang bersaing dan diserap langsung oleh dunia profesional dan industri.

Lulusan S1 PWK-RE cukup luas mulai dari sektor pemerintahan, swasta hingga organisasi non-profit. Hal ini menjadikan lulusannya berpeluang besar diterima di berbagai perusahaan nasional maupun internasional di bidang perencanaan kota dan real estate.

Ini tahun ketiga Plano Chariry. Setiap tahun lokasi desa binaan berbeda-beda. Di tahun pertama kegiatan berlangsung di panti asuhan Muslim sedangkan tahun kedua diadakan panti asuhan Kristiani. Kampung Simpak dipilih karena salah satu kampung Buddhist di Indonesia. Hampir 90 persen warganya etnis Tionghoa Peranakan dan penganut agama Buddha.

Dari program ini mahasiswa dari berbagai latar belakang agama yg berbeda diharapkan dapat turut mempelajari budaya dan kepercayaan warga setempat. Ini bentuk menghargai latar belakang setiap manusia guna meningkatkan rasa toleransi antar agama dan etnis.(*)

Prime Plaza Run Purwakarta akan digelar pekan ketiga September.
Universitas TarumanagaraMahasiswaBogorUntar

