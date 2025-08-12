Hotel Prime Plaza Purwakarta Gelar Lomba Marathon

Iklan

Info Event-Prime Plaza Hotel Purwakarta kembali menghadirkan kegiatan seru dan penuh energi melalui Prime Plaza Run Purwakarta – 5K Fun Run. Acara ini akan berlangsung pada 21 September 2025, mulai pukul 05.30-09.30 WIB, bertempat di Prime Plaza Hotel Purwakarta.

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan cocok diikuti oleh semua kalangan, baik pelari pemula maupun berpengalaman. Selain menjadi ajang olahraga santai, 5K Fun Run ini juga kesempatan untuk mempererat kebersamaan bersama teman, keluarga, maupun komunitas. Suasana pagi yang sejuk dan rute yang nyaman akan menambah keseruan selama berlari.

Biaya pendaftaran lomba marathon Rp 190 ribu per orang. Peserta akan mendapatkanrunning jersey, BIB number, door prize, medali finisher, dan refreshment. Selain itu, peserta juga bisa membawa pulang berbagai produk menarik dari sponsor acara.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui tautan s.id/PrimePlazaRun5K atau dengan memindai QR code yang tersedia pada materi promosi.

Ayo, siapkan diri Anda dan jangan lewatkan event ini! Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan menyenangkan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi akun Instagram @primeplazahotelpurwakarta. (*)