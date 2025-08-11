Pencarian Terpopuler

Doh Kyung Soo Hibur Fans Indonesia Lewat Album Bliss

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

Doh Kyung Soo Asia Concert Tour 2025 digelar di Jakarta.
Doh Kyung Soo Asia Concert Tour 2025 digelar di Jakarta.
Info Event-Doh Kyung Soo membawakan pesona khas dan vokal merdunya ke atas panggung dalam 2025 Doh Kyung Soo Asia Concert Tour. Konser yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, 9 Agustus lalu berskala lebih megah dan spektakuler dari sebelumnya.

Para penggemar yang penuh energi menjadikan seluruh pertunjukan malam itu terasa begitu dekat dan menyenangkan. Ini menjadi pengingat nyata bahwa cinta dan semangat dari para penggemar Doh Kyung Soo yang membuat setiap konser menjadi tak terlupakan.

Baca juga:

Bottlesmoker Rilis Single "Sasi" di Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia

Doh Kyung Soo membawakan lagu-lagu dari album solonya yang terbaru, berjudul Bliss, seperti "Sing Along!," "Do You Remember?," "Nobody Knows It," dan lainnya. Dia berhasil memikat penonton dengan vokalnya yang dinyanyikan penuh dengan perasaan dan gaya panggung otentiknya.

Dari balada yang menyentuh hati hingga lagu-lagu yang penuh dengan dentaman ritmis, setiap penampilan Doh Kyung Soo disambut sorakan dan chant yang menghidupkan venue dalam keharmonisan yang sempurna.

Salah satu momen paling berkesan ketika Doh Kyung Soo mengejutkan penonton dengan medley spesial EXO. Dia menampilkan lagu-lagu kesayangan penggemarnya seperti "The First Snow," "Don't Go," "Growl," dan "Love Me Right."

Baca juga:

Kejuaraan Bola Voli Dunia Putri U-21: Indonesia Siapkan Strategi Khusus Lawan Serbia

Melodi-melodi yang familiar ini langsung membangkitkan semangat dan rasa nostalgia — membawa para penggemar kembali ke era favorit EXO mereka dan menyelimuti seluruh venue dengan kegembiraan. Sebuah momen yang menghangatkan hati dan tak terlupakan, membuat semua orang tersenyum bahagia.

Tak hanya itu, Doh Kyung Soo juga berinteraksi hangat sepanjang malam, bahkan menyapa penonton dalam Bahasa Indonesia. Ia bercanda dengan para penggemar di sela-sela lagu dan turun dari panggung untuk lebih dekat dengan mereka saat menyanyikan "Sing Along!". Sambil berjalan dan meraih tangan para penggemar, dia menjadikan konser ini pengalaman yang intim dan emosional bagi semua yang hadir.

Penonton pun memberikan respons luar biasa terhadap penampilan Doh Kyung Soo. Mereka ikut bernyanyi bersama (seperti lagu "Sing Along!") dan memenuhi venue dengan sorakan yang terus menggema bahkan setelah encore terakhir.

Sebuah malam yang sempurna dibagikan Doh Kyung Soo kepada para penggemar, dan kehangatan suasana yang penuh ketulusan. Ini menjadi sebuah kenangan yang terus melekat dalam hati untuk waktu yang sangat lama. (*)

Untuk fans di Indonesia, Baekhyun World Tour akan digelar di ICE BSD,
Doh Kyung SooIndonesia album

