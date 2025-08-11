Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Nantikan Penampilan Tur Dunia Baekhyun EXO di Jakarta

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Untuk fans di Indonesia, Baekhyun World Tour akan digelar di ICE BSD,
Untuk fans di Indonesia, Baekhyun World Tour akan digelar di ICE BSD,
Iklan

Info Event-Anggota boyband EXO sekaligus artis solo asal Korea Selatan Baekhyun mulai menggelar tur dunia solo pertamanya sejak debut. Agensinya, INB100 yang mengumumkan Baekhyun World Tour 'Reverie’ 2025 melalui media sosial resminya akhir April silam.

Tur dunia tersebut menjelajahi 29 kota, termasuk Seoul, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Konser ini memperkuat pengaruh global Baekhyun. Untuk fans di Indonesia, Baekhyun World Tour akan digelar di ICE BSD, pada 16 Agustus 2025.

Baca juga:

6 Acara Memeriahkan Hari Kemerdekaan di Jakarta dan Sekitarnya

‘Reverie menandai tur dunia solo pertama Baekhyun sejak debutnya 13 tahun lalu. Sesuai namanya, tur ini mewujudkan aspirasi Baekhyun untuk mempersembahkan perjalanan bak mimpi dan kenangan abadi untuk para penggemarnya. “Reverie” merujuk pada mini album ke-5 Baekhyun berjudul ‘Essence of Reverie’ yang dirilis pada 19 Mei silam.

Menariknya, Baekhyun World Tour 'Reverie’ digelar 11 bulan setelah tur Asia bertajuk  ‘Lonsdaleite’, Juli tahun lalu.  Para penggemar tak perlu berlama-lama menyaksikan kembali penampilan panggung Baekhyun yang memukau dan mengukuhkan reputasinya sebagai "master panggung".  Dari konser tahun lalu, Baekhyun mendapatkan dukungan antusias dari penggemar K-pop di Korea dan mancanegara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun ini, Baekhyun berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Amerika UMI untuk lagu "Do What You Do".  Bersamaan dengan pengumuman album mini ke-5 dan tur dunianya, para penggemar semakin antusias menantikan apa yang akan dipersembahkan Baekhyun selanjutnya.

Baca juga:

aespa Umumkan Jadwal Tur Asia 2025-2026: Tampil di Jakarta April 2026

Tiket Baekhyun World Tour 'Reverie’ dijual secara eksklusif di Tiket.com, sejak 26 Juni 2025. Harga tiketnya berkisar antara Rp 1,8 juta hingga Rp 3,2 juta untuk VIP. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya

Doh Kyung Soo Asia Concert Tour 2025 digelar di Jakarta.
Baekhyun EXOTur DuniaJakarta

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Acara Memeriahkan Hari Kemerdekaan di Jakarta dan Sekitarnya

7 jam lalu

Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Taman Safari, Cisarua, Jawa Barat. Dok Taman Safari
6 Acara Memeriahkan Hari Kemerdekaan di Jakarta dan Sekitarnya

Dari event musik sampai pasar kreatif, inilah 4 destinasi wisata yang menarik untuk diikuti untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.


aespa Umumkan Jadwal Tur Asia 2025-2026: Tampil di Jakarta April 2026

9 jam lalu

Giselle, Ningning, Karina, dan Winter dari Aespa hadir di Billboard Women in Music Awards di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 29 Maret 2025. Reuters/Daniel Cole
aespa Umumkan Jadwal Tur Asia 2025-2026: Tampil di Jakarta April 2026

aespa akan menggelar tur Asia mulai Agustus 2025 hingga April 2026, dengan konser di berbagai kota besar Bangkok, dan Jakarta


Jakarta Menuju Giga Smart City, Pakar: Punya Semua Potensi

13 jam lalu

Gubernur Pramono Anung membuka seminar bertema Mewujudkan Jakarta Top 50 Kota Global melalui Akselerasi Inovasi Infrastruktur dan Layanan Digital, pada Selasa, 5 Agustus 2024, di Balai Kota Jakarta. Dok.ppid.jakarta.go.id
Jakarta Menuju Giga Smart City, Pakar: Punya Semua Potensi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berupaya mewujudkan Giga Smart City demi memuluskan target masuk 50 besar kota global. Sejumlah pakar menilai Jakarta punya potensi lengkap, mulai dari infrastruktur digital hingga ekosistem data.


BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Lagi, Kapan dan di Area Mana?

1 hari lalu

Hujan deras mengguyur Jalan Gatot Subroto, Jakarta, 17 Februari 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Lagi, Kapan dan di Area Mana?

Merujuk prediksi cuacaBMKG, hujan pada hari ini, Senin, 11 Agustus 2025, berintensitas ringan hingga sedang. Kelembapan udara tembus 95 persen.


BMKG Perkirakan Jakarta dan Sekitarnya Hujan Sore hingga Malam

1 hari lalu

Ilustrasi hujan gerimis di Jakarta. TEMPO/Frannoto
BMKG Perkirakan Jakarta dan Sekitarnya Hujan Sore hingga Malam

Hujan berpotensi turun secara tidak merata di Jakarta dan sekitarnya.


Pakistan Targetkan Perluasan Sektor Ekonomi dan Pendidikan di Indonesia

5 hari lalu

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri di Kedutaan Besar Pakistan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. Tempo/Jasmine
Pakistan Targetkan Perluasan Sektor Ekonomi dan Pendidikan di Indonesia

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia menargetkan penguatan kerja sama di sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pertahanan selama masa tugas diplomatiknya di Jakarta.


Chen EXO Siapkan Album Baru Solo

7 hari lalu

Chen EXO. Foto: Instagram/@weareone.exo.
Chen EXO Siapkan Album Baru Solo

Chen EXO mengumumkan akan kembali sebagai solois.


BPBD Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Jakarta hingga 9 Agustus

9 hari lalu

Banjir rob di Muara Angke, Jakarta, 25 Juni 2025. Antara/Bayu Pratama S
BPBD Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Jakarta hingga 9 Agustus

BPBD Jakarta mengatakan, sejumlah wilayah di Jakarta Utara berpotensi mengalami banjir rob pada 2-9 Agustus 2025. Catat wilayah yang akan terdampak.


BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

9 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
BMKG Prediksi Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diperkirakan tetap awet di Jakarta dan sekitarnya hingga malam hari.


Justin Timberlake Berjuang Lawan Penyakit Lyme Selama Tur Dunia

10 hari lalu

Justin Timberlake. Foto: Instagram/@justintimberlake
Justin Timberlake Berjuang Lawan Penyakit Lyme Selama Tur Dunia

Setelah menuntaskan tur dunia, Justin Timberlake buka suara soal perjuangannya melawan penyakit Lyme yang membuatnya mudah lelah dan nyeri saraf.