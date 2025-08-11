Nantikan Penampilan Tur Dunia Baekhyun EXO di Jakarta

Iklan

Info Event-Anggota boyband EXO sekaligus artis solo asal Korea Selatan Baekhyun mulai menggelar tur dunia solo pertamanya sejak debut. Agensinya, INB100 yang mengumumkan Baekhyun World Tour 'Reverie’ 2025 melalui media sosial resminya akhir April silam.

Tur dunia tersebut menjelajahi 29 kota, termasuk Seoul, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Konser ini memperkuat pengaruh global Baekhyun. Untuk fans di Indonesia, Baekhyun World Tour akan digelar di ICE BSD, pada 16 Agustus 2025.

Baca juga: 6 Acara Memeriahkan Hari Kemerdekaan di Jakarta dan Sekitarnya

‘‘Reverie” menandai tur dunia solo pertama Baekhyun sejak debutnya 13 tahun lalu. Sesuai namanya, tur ini mewujudkan aspirasi Baekhyun untuk mempersembahkan perjalanan bak mimpi dan kenangan abadi untuk para penggemarnya. “Reverie” merujuk pada mini album ke-5 Baekhyun berjudul ‘Essence of Reverie’ yang dirilis pada 19 Mei silam.

Menariknya, Baekhyun World Tour 'Reverie’ digelar 11 bulan setelah tur Asia bertajuk ‘Lonsdaleite’, Juli tahun lalu. Para penggemar tak perlu berlama-lama menyaksikan kembali penampilan panggung Baekhyun yang memukau dan mengukuhkan reputasinya sebagai "master panggung". Dari konser tahun lalu, Baekhyun mendapatkan dukungan antusias dari penggemar K-pop di Korea dan mancanegara.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun ini, Baekhyun berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Amerika UMI untuk lagu "Do What You Do". Bersamaan dengan pengumuman album mini ke-5 dan tur dunianya, para penggemar semakin antusias menantikan apa yang akan dipersembahkan Baekhyun selanjutnya.

Tiket Baekhyun World Tour 'Reverie’ dijual secara eksklusif di Tiket.com, sejak 26 Juni 2025. Harga tiketnya berkisar antara Rp 1,8 juta hingga Rp 3,2 juta untuk VIP. (*)