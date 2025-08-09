Pencarian Terpopuler

Rayakan HUT RI Lewat Karya di Mal Kuningan City

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Mal Kuningan City menghadirkan beragam acara di Indonesia Dalam Karya 4 - 31 Agustus.
Mal Kuningan City menghadirkan beragam acara di Indonesia Dalam Karya 4 - 31 Agustus.
Info Event- Agustus bukan sekadar kemerdekaan Indonesia. Bulan ini merupakan simbol semangat, perjuangan, dan kebanggaan akan jati diri bangsa. Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-80, Mal Kuningan City mempersembahkan rangkaian acara bertajuk “Indonesia Dalam Karya”, untuk merayakan kekayaan budaya, gaya hidup aktif, dan potensi kreatif anak bangsa.

Sebagai The Leading Sports and F&B Concept Mall, Mal Kuningan City menghadirkan program istimewa ini sebagai ruang bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan karya dan kebanggaan budaya.

Baca juga:

Ragam Promo Tiket Pesawat Spesial HUT ke-80 RI, Citilink hingga Garuda

“Kami ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang benar-benar menyentuh sisi kreatif dan identitas bangsa. Sebab, ‘Indonesia Dalam Karya’ adalah panggung bagi generasi Indonesia untuk menampilkan potensi terbaiknya, ” ujar Christopher Hardja, Center Director Mal Kuningan City.

Sepanjang bulan kemerdekaan, pengunjung akan diajak menyelami nuansa nusantara dalam berbagai ekspresi, mulai dari fashion show bertema kain tradisional, pengalaman membatik langsung, alunan musik angklung, sampai Independence Run & Ride bersama komunitas olahraga. “Kami ingin menjadikan Mal Kuningan City sebagai destinasi utama untuk belanja, hiburan, dan budaya di Jakarta selama bulan Agustus ini,” kata Christopher Hardja.

Ada pun keseruan acara di Mal Kuningan City pada  4 – 31 Agustus yakni:

Baca juga:

Syarat dan Cara Mendapat Diskon Tiket Kereta Api Spesial HUT ke-80 RI

Cita rasa lokal, 15-17 Agustus  2025

Mal Kuningan City bersama Terrace by Maxx akan memperkenalkan berbagai keistimewaan biji kopi lokal Indonesia. Para penikmat kopi pun akan diajak menjelajahi aroma, rasa, dan cerita di balik beans pilihan dari penjuru nusantara.

Fashion Trunk Show, 16 Agustus 2025

Mal Kuningan City bersama PINTU Thrift & Give Back, ahlia Sardjono (Co-Founder World Fashionpreneur Connect dan pemerhati YKAI) dan desainer Liesna Subianto (Kebaya Jeng Sri) menyajikan fashion show di Upper Ground Stage yang menampilkan sentuhan modern pada kain tradisional Indonesia. Selain itu, akan ada talkshow seputar fashion styling, serta bazaar fashion dan produk lokal.

Batik Playdate & Exhibition, 22-23 Agustus 2025

Mal Kuningan City mengajak para pengunjung untuk turut serta melestarikan wastra nusantara melalui Batik Playdate & Exhibition by Galeri Batik Syailendra.  Pengunjung bisa mengikuti kelas membatik dan  mencuci mata di pameran batik yang diselenggarakan pada 22-23 Agustus 2025 di upper ground stage.

Angklung Vibes, 22-23 Agustus 2025

Sembari menikmati Batik Playdate, manjakan juga telinga dengan alunan harmoni alat musik tradisional Angklung Vibes. Setiap iramanya akan mengisi sore hari pengunjung dengan sentuhan budaya yang menenangkan dan menyenangkan. Angklung Vibes akan hadir pada 22-23 Agustus 2025 di Upper Ground Stage, pukul 17.00-18.00 WIB.

Independence Run & Ride, 31 Agustus 2025

Mengakhiri bulan kemerdekaan Indonesia, Mal Kuningan City kembali menghadirkan Independence Run & Ride. Berbeda dari tahun sebelumnya, Independence Run tahun ini akan hadir dalam bentuk Maze Runner. Setiap kelompok akan terdiri dari empat orang yang akan memecahkan games. Buat para pencinta sepeda, siapkan gear-mu untuk ikut gowes bareng komunitas BKTCC di Independence Ride.

Loyalty Program Spesial Kemerdekaan                                                                       

Demi semakin memeriahkan bulan Agustus, Kuningan City Mall juga menghadirkan berbagai program belanja menarik

Indonesia Shopping Festival (ISF), 1-24 Agustus 2025

Hanya dengan belanja minimal Rp 100 ribu, pengunjung bisa mendapatkan voucher belanja senilai Rp 50 ribu.

Lucky13, 11-15 Agustus 2025        

Setiap pembelanjaan minimal Rp 100 ribu, pengunjung bisa memenangkan gift voucher Rp 100 ribu.(*)

