Ramadan Penuh Kejutan di Harris Sentul City

Iklan

Info Event - Selama bulan Ramadan, Harris Sentul City Bogor menghadirkan berbagai pilihan paket istimewa yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan berbuka, sahur, hingga liburan bersama keluarga atau teman-teman. Terletak di kawasan Sentul yang sejuk dan dikelilingi oleh keindahan alam, hotel ini menawarkan suasana tenang dan nyaman, menjadikannya pilihan tepat untuk merayakan bulan suci. Dengan fasilitas modern dan pelayanan ramah, Harris Sentul City Bogor menyajikan pengalaman tak terlupakan, baik bagi tamu yang ingin berbuka puasa, menginap, maupun menikmati petualangan seru di alam terbuka.

Salah satu penawaran terbaik adalah Ramadan Kareem All You Can Eat di Harris Café. Paket ini menyajikan beragam hidangan lezat dalam konsep buffet dengan harga Rp 200.000 net per orang. Untuk tamu yang datang berkelompok, tersedia promo Beli 4 Dapat 5. Anggota Ascott Star Reward (ASR) juga berhak mendapatkan diskon 15%, membuat pengalaman berbuka semakin hemat dan berkesan.

Bagi yang ingin merasakan Ramadan lebih dekat dengan alam, paket Camping Ramadan menawarkan pengalaman berkemah di kawasan terbuka yang asri dengan harga Rp 250.000 net per orang (minimum 4 orang). Anggota ASR yang melakukan reservasi minimal sehari sebelumnya (H-1) berhak mendapatkan tambahan diskon 15%. Suasana sejuk Sentul City menjadi latar sempurna untuk berbuka puasa dengan nuansa berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota.

Harris Sentul City juga menghadirkan Paket Bedug Ramadan, yakni paket menginap seharga Rp 1.275.000 net per malam yang sudah termasuk sahur dan iftar untuk dua orang. Paket ini menjadi pilihan ideal untuk menghabiskan Ramadan bersama keluarga dengan fasilitas lengkap dan suasana nyaman.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menambah keceriaan ngabuburit, tersedia Paket Ngabuburit Adventure dengan diskon hingga 75% bagi tamu yang memilih salah satu paket Ramadan. Aktivitas seru seperti ATV, panahan, shooting target, bersepeda, dan petualangan ringan lainnya siap menambah keseruan sore hari sambil menunggu waktu berbuka.

"Ramadan adalah momen penuh berkah untuk berbagi kebahagiaan, kebersamaan, dan rasa syukur. Di Harris Sentul City, kami ingin menjadikan bulan suci ini lebih bermakna dengan pengalaman yang memanjakan dan mempererat hubungan dengan orang terdekat. Semoga Ramadan kali ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua," ujar Iwan Supriyatna, General Manager Harris Sentul City.

Segera reservasi dan nikmati pengalaman istimewa hanya di Harris Sentul City. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 021-2868 9999, WhatsApp 0812 8116 008, atau melalui media sosial Instagram & Facebook @HarrisSentulCity. (*)